Узнали, откуда в Минске лучше всего смотреть новогодний фейерверк: стрелять начнут в половину второго

Куда идти смотреть салют в Минске, чтобы было красиво? Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Новогодний фейерверк в Минске начнется 1 января в 1.30. Огневая точка будет установлена в Александровском сквере. Исходя из этого, определены места, откуда лучше всего смотреть салют. Самый красивый вид откроется с Октябрьской площади и с проспекта Независимости, пишет агентство Минск-Новости.

Минск возвращается к традиции проведения мероприятий на территории Верхнего города, пишет агентство. Среди того, что нужно непременно посетить – представление «Новогодняя карусель или Тайна афишной тумбы». Новогодний арт-объект предстанет в виде картин и художественных образов, будет много интересных персонажей. Действо будет проходить с 26 декабря по 2 января.

«Зимний концерт» покажут в новогоднюю ночь, он начнется с боем часов в полночь и продлится до 3.00. А повторят представление 1 и 2 января с 18.00 до 21.00.

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