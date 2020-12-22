Россиянин жил в Могилеве с поддельным паспортом и правами: вот на чем он попался

Россиянин жил в Могилеве с поддельными документами, с ним разбираются правоохранительные органы. Фото:ГКСЭ.

В Могилеве в октябре задержали хулигана. При себе у мужчины были документы – паспорт и водительское удостоверение Российской Федерации. Позже выяснилось, что фамилия, имя и отчество мужчины не соответствуют тем, что были указаны в документах. Паспорт и права проверили эксперты.

-По результатам исследования экспертом ГКСЭ установлено, что паспорт изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, однако фотокарточка подвергалась замене. Тогда как бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В частности, реквизиты и все красочные изображения на документе выполнены способом струйной печати, голограммы на ламинате и ультрафиолетовая защита удостоверения имитированы, - рассказали в пресс-службе ГКСЭ.

Теперь мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела.

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