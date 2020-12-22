Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 декабря 2020 года: 1 858 новых случаев, но количество проведенных тестов рекордно низкое за 2,5 месяца. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во вторник, 22 декабря Минздрав Беларуси сообщает об 1 858 официально подтвержденных случаях заражения COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 177 тысяч 274 человек с положительным тестом на COVID-19. По состоянию на 22 декабря сообщается о том, что выздоровели 154 тысячи 807 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них за прошедшие сутки выписаны 1 тыс. 877 пациентов.

За минувшие сутки в специализированных лабораториях выполнено 8 тыс. 306 тестов. Это самая маленькая цифра с 6 октября – то есть за 2,5 месяца. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн. 803 тыс. 118 тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Беларуси умерли еще восемь человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего за период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 341 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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