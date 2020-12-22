Ученые нашли природное средство, уничтожающее COVID-19: мы знаем его по микстуре от кашля

Коронавирус может убить напиток из солодки - раньше ею лечили кашель. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Немецкие ученые нашли растение, которое может бороться с коронавирусом. Это солодка. В ее корнях содержится глицирризиновая кислота, которая способна подавлять ковид, пишет РИА НОВОСТИ.

Экстракт корня солодки разводили в различных дозах и добавляли в сто 50-процентных инфекционных доз коронавируса. Препараты выдерживали в течение часа при температуре 37 градусов.

Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса, сообщает агентство.

Экстракт корня солодки известен практически каждому – на его основе готовят легкую микстуру от кашля. Содержащиеся в нем вещества легко переносятся человеком и не причиняют ему вреда. Ученые продолжат исследования влияния корня солодки на ковид.

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