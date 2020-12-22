Европол рассказал, как правоохранители 15 стран ловили контрабандистов белорусских сигарет

Европол изъял контрабандные сигареты,большинство произведено в Беларуси. Фото: из архива.

Европол провел масштабную операцию по пресечению нелегальной торговли сигаретами. Операцию проводили со 2 по 13 ноября сотрудники правоохранительных органов 15 стран ЕС и Великобритании.

Итог операции таков: задержано 17 подозреваемых, изъято 67 миллионов сигарет и 2,6 тонны табака. Общая стоимость изъятого- 35,8 миллиона евро. Интересно, что большая часть сигарет была произведена в Беларуси. Доля белорусских сигарет в контрабандном товаре составила 88 процентов.

Сигареты попадали на черный рынок в обход таможенного контроля, страны теряли на этом миллионы евро налогов и таможенных пошлин. В частности, в Литве изъяли 28,75 миллиона сигарет, в Великобритании – 9 миллионов, в Польше – шесть, в Ирландии – 3,5 миллиона, в Румынии – 2,2 миллиона, в Швеции – 500 000 сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Таможенники из Витебска составили свой топ-5 задержаний: узнайте, где и что прятали контрабандисты.