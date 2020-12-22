В Столинском районе нашли мертвым годовалого ребенка: вот кого подозревают

Годовалого ребенка нашли мертвым, подозревают сожителя матери. Фото: Следственный комитет.

Годовалый мальчик погиб в Столинском районе. Его обнаружила мертвым мать и сообщила в больницу. Это произошло 14 декабря вечером. Медики констатировали смерть малыша и сообщили в правоохранительные органы.

Смерть ребенка может носить криминальный характер – такой вывод сделали после того, как были получены результаты экспертиз ГКСЭ. По факту убийства заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, возбудили уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержали сожителя 26-летней матери малыша. Мужчине 23 года. Он заключен под стражу, сообщает Следственный комитет.

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