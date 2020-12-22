К лету собираются привить от коронавируса 1,2 миллиона белорусов. И вот кому вакцину вколют в первую очередь

К лету собираются привить от коронавируса 1,2 миллиона белорусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 декабря Лукашенко провел совещание по коронавирусу. В ходе совещания президент рассказал о массовой вакцинации от коронавируса в Беларуси, о том, кто в Беларуси получит свободный доступ к вакцине и о коммерческой плоскости этого вопроса. После совещания министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал подробности: до конца весны в Беларуси планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 миллиона человек. Массовая вакцинация от коронавируса, по словам министра, начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, закупка которых сейчас ведется. В итоге планируется выйти на показатель в 5,5 миллионов вакцинированных.

- Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в целесообразности и противопоказаниях, - сказал Дмитрий Пиневич. Он пояснил, что в первую очередь для проведения масштабной вакцинации будут использоваться препараты зарубежного производства, закупка которых сейчас проводится.

- У нас будет вакцина для массового применения, и будет ряд вакцин (мы планируем около 5-6) различных производителей, которые будут представлены как для бесплатного вакцинирования, так и по желанию населения можно будет выбирать вакцину для прививания, - сказал чиновник. По его словам, процесс будет налажен по аналогии с вакцинацией от гриппа. Что касается категорий, которые будут привиты от коронавируса в первоочередном порядке, то они уже определены: медицинские работники, педагоги, работники предприятий торговли и транспорта.

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