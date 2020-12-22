«Из чувства глубокого уважения к Папе Римскому»: Лукашенко поручил решить ситуацию с митрополитом Кондрусевичем

Александр Лукашенко поручил найти решение в ситуации с католическим архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало стенограмму краткого общения с прессой министра иностранных дел Владимира Макея. В числе прочего, разговор коснулся ситуации, сложившейся вокруг архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

Напомним, архиепископу Кондрусевичу запретили въезд в Беларусь после того, как он резко осудил действия белорусских силовиков в Красном Костеле в Минске. Владимир Макей рассказал, что Александр Лукашенко поручил найти решение этой проблемы.

- Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника – Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным Главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из своих личных добрых отношений, Глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов, - сказал министр.

Владимир Макей также отметил, что дополнительным аргументом в пользу принятия решения может стать приближение Рождества Христова.

- И это с учетом того, что конечно же приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной , - сказал Владимир Макей.

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Глава белорусского католического епископата назвал противоправными и неадекватными действия силовиков, заблокировавших двери в Красном костеле в Минске вечером 26 августа во время мирной акции.

С 31 августа архиепископу не разрешают въехать в Беларусь, он выступает с обращениями к верующим из изгнания, а белорусы собирают подписи за возвращение иерарха.