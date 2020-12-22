Силовики задержали основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую. В офисе организации проходит обыск

Человек в гражданском вытолкал адвоката Сергея Зикрацкого из квартиры Анны Шарко, где проходит обыск. Фото: "Наша нива".

Силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Алла успела сообщить, что силовики ломают двери в ее квартиру.

У директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского также обыск, сообщает БАЖ. «Наша нива» сообщает, что человек в гражданском вытолкал адвоката Сергея Зикрацкого из квартиры Аллы Шарко, где проходит обыск.

Также «Наша нива» сообщает, что основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую задержали по прилете в Национальном аэропорту «Минск». В офисе организации проходит обыск.

Адвокат Сергей Зикрацкий прокомментировал порталу «Медиазона» ситуацию:

- Я не знаю, что там происходит. Могу предположить, что наверняка это обыск, но точно неизвестно». Он сказал, что в квартире проживают как минимум два совершеннолетних, но он не знает, оба ли сейчас там.

Сообщается также, что силовики пришли с обыском к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову.

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