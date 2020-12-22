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Стало известно, какие условия нужно соблюдать на новогодних праздниках в условиях пандемии COVID-19

Минские власти не запрещали корпоративы, но рекомендовали исключить
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Новогодние корпоративы проводить можно, но есть нюансы.

Новогодние корпоративы проводить можно, но есть нюансы.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске не запрещали проводить новогодние корпоративы, но рекомендовали их исключить. Об этом рассказал агентству Минск-Новости заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

Дмитрий Плеханов озвучил также требования, которые должны соблюдаться во время проведения новогодних торжеств в заведениях общепита.

На мероприятии в заведении зал может быть заполнен только на 50 процентов. На танцполе одновременно может находиться только одна компания. Посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. В масках обязаны быть и сотрудники заведения. Персонал должен дезинфицировать столы и поверхности и само помещение не менее часа в течение работы.

Ежедневное посещение ресторанов не запрещено, уточнил Дмитрий Плеханов.

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