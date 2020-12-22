Хулиган повредил главную елку города в Пинске – возбуждено уголовное дело

Хулиган повредил главную елку города в Пинске. Фото: КУПП «ЖКХ г.Пинска»

Неизвестный забрался на главную городскую елку в Пинске и повредил каркас, а также гирлянду. Об этом рассказали в УСК по Брестской области.

Елку зажгли 18 декабря, однако уже на следующую ночь хулиган испортил игрушки, гирлянду и каркас праздничного дерева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК РБ. Злоумышленника ищет милиция, сообщает БЕЛТА.

Елка установлена на площади Ленина, ее высота – 18 метров. Предварительная версия инцидента – хулиган залез на дерево, потерял равновесие и упал, зацепив украшения.

Коммунальные службы в настоящее время подсчитывают сумму ущерба.

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