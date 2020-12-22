Белпочта начала досрочную выплату пенсий и пособий: в какие дни жителям Минска и регионов приходить в кассу

Белпочта начала досрочную выплату пенсий и пособий Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Те, кто получает пенсии и пособия на почте 25-го числа месяца, в декабре могут сделать это 22-24 декабря. Поскольку в пятницу, 25 декабря, выходной - католики и протестанты отмечают Рождество Христово - Белпочта начала выдавать пенсии и пособия за 25 декабря на три дня раньше.

С 22 декабря получить выплаты можно в отделениях почтовой связи Минска. С 23 декабря - в Брестской, Витебской и Минской областях. А 24 декабря пенсии и пособия за 25 декабря будут выдавать в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, информирует Белпочта.

В сообщении также говорится о том, что лишь дежурные отделения почтовой связи будут работать 25 декабря. Какие это отделения, в какое время они работают, а также режим работы других отделений, можно узнать, позвонив в контакт-центр «Белпочты» по короткому номеру 154, либо по номерам мобильных операторов: +375 33 3000 154 (МТС), +375 44 5900 154 (А1).