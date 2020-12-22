Начальник караула спустился вниз: как в Лиде спасали котенка из колодца

В Лиде спасли котенка из колодца. Фото: МЧС

Вечером 21 декабря в Лиде прошла операция по спасению котенка. В местный РОЧС позвонили из районной больницы: из старого колодца на территории услышали писк. Медики не смогли сами без специальных приспособлений попасть в колодец и посмотреть, кто угодил в ловушку, поэтому обратились к спасателям.

- Спасение животных не входит в прямые обязанности работников МЧС, но спасатели не остались равнодушными и направились к месту происшествия, - сообщает Гродненское областное УМЧС.

Прибывшие работники райотдела по ЧС выяснили, что на глубине примерно семи метров сидит котенок. Попав в западню, он не утонул, благодаря тому, что в колодце было много мусора: животное взобралось на него и жалобно мяукало, прося о помощи.

С помощью альпинистского снаряжения начальник караула спустился на глубину, поймал котенка и посадил в рюкзак - так оба поднялись из колодца.

В Лиде спасли котенка из колодца. Фото: МЧС Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Просидело бедное животное внизу около пяти часов, а на спасение ушло примерно десять минут. Котенка отдали волонтеру, которая должна о нем позаботиться.