Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавируса

Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре. Фото: pixabay

Мутации коронавируса могут привести к тому, что он станет способен выживать при низких температурах, благодаря чему будет более устойчивым во внешней среде. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

– Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре, а вдруг он со временем получит возможность жить при минус четырех градусах? Это будет ужасно для всех. Но вирусу невыгодно всех убивать, тогда ему негде будет жить, – пояснил медик, его цитирует НСН.

Иммунолог добавил, что даже чума оставляла некоторый процент животных и людей, чтобы ей можно было распространятся.

При этом сроки мутаций коронавируса, по словам ученого, назвать сложно, поскольку нужно изучить его геном и узнать, какие гены отвечают за его устойчивость во внешней среде.

Врач также отметил: если у 60-70% населения планеты появится иммунитет, то вирусу нужно будет куда-то деваться, например, в животных, или ждать появления следующего поколения людей без иммунитета.

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