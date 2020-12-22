Дочь основательницы Пресс-клуба Юлии Слуцкой: «Маму увезли в ДФР, собираем передачу»

У Юлии Слуцкой прошел обыск. Фото: baj.by

Вечером 22 декабря стало известно, что основательницу Press Club Belarus Юлию Слуцкую увезли в Департамент финансовых расследовании Комитета Госконтроля.

- Был обыск, маму увезли в ДФР, больше ничего неизвестно, - рассказала «Комсомолке» Александра, дочь Юлии Слуцкой. - Сейчас собираем передачу.

Адвокат программного директора Пресс-клуба Аллы Шарко Сергей Зикрацкий сообщил «КП», что по информации, которой он владеет, его подзащитную увезли в ДФР.

А возле квартиры Аллы Шарко, где также проходил обыск, заместителя главного редактора «Нашей Нивы» Андрея Скурко, журналистку Onliner Татьяну Ашуркевич и журналиста Антона Мардиловича попросили пройти в машину, объяснив это необходимостью проверки документов. Позже троих журналистов отпустили, сообщает БелаПАН.