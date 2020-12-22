Бывший тренер минского хоккейного «Динамо» высказался о ситуации в Беларуси

Марек Сикора высказался о ситуации в Беларуси.

Экс-тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Марек Сикора признался, что следит за обстановкой в Беларуси. Он высказал свое мнение о происходящем в стране и о том, можно ли проводить чемпионат мира по хоккею в Минске.

– Это возмутительно. То, что сейчас происходит в Беларуси, – это варварство. Они бьют и сажают за решетку людей. Там не может быть чемпионата мира. Я совершенно не понимаю, о чем хотел поговорить с Лукашенко глава IIHF Рене Фазель, – заявил Сикора, его цитирует портал Seznam Zpravy.

Напомним, что Фазель собирался посетить Минск, однако из-за коронавируса не прилетел.

Сикора также добавил, что опасения вызывает и ситуация с коронавирусом в Беларуси.

– Мы не знаем, какова там реальная ситуация. Я не верю в то, что белорусские власти преподносят миру, – сказал он.

Кроме того, он скептично настроен по поводу того, что протесты в Беларуси увенчаются успехом из-за позиции России.

– Мне очень жаль, но я не думаю, что Россия это допустит. Россия не позволит демократии просто приблизиться к своим границам, – добавил Сикора.

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