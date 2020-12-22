Стало известно, когда Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Фото: catholic.by

Возвращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич в эфире СТВ.

– Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими, – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что вопрос с возвращением Кондрусевича будет решен, поскольку такое поручение дал Александр Лукашенко.

Напомним, что глава католиков Беларуси архиепископ Кондрусевич несколько месяцев находится за пределами родины, поскольку его не пускают домой из-за того, что Лукашенко несколько раз обвинил религиозного деятеля в том, что тот выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

Кондрусевич пытался вернуться в Беларусь после поездки в Польшу 31 августа, однако его не пропустили через границу белорусские пограничники. Сначала причины не называли, позже заявили, что МВД признало паспорт архиепископа недействительным.

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Архиепископ много молится и надеется на возвращение на родину. Ответы на обращения с просьбой объяснить запрет на въезд в страну госорганы ему пока так и не дали (подробности).

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