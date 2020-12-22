До 20%: Лукашенко указом увеличил премии бюджетникам

Лукашенко указом увеличил премии бюджетникам Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

22 декабря Александр Лукашенко подписал указ, который повышает выплаты работникам бюджетных организаций Беларуси с 1 июля 2021 года. Вносятся изменения в предыдущий указ, и через полгода размер средств, которые направляются на премирование, поднимут с 5% до 20% от суммы окладов работников.

Кроме того, возрастет размер единовременной выплаты на оздоровление - с 0,5 до 1 оклада в год. Это должно произойти позже - с 1 января 2022 года, сообщает БелТА.

В информации говорится о том, что цель указа - «восстановление стимулирующей функции премиальных выплат». Что касается повышения единовременной выплаты на оздоровление, то это направлено на «усиление социальной защищенности работников при уходе в отпуск.

Напомним, накануне стало известно о том, что в 2021 году рост зарплаты бюджетников всех сфер намечен на 5,4%, если отталкиваться от показателей 2020 года в среднегодовом исчислении.