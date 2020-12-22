«Поступление крупных сумм из-за рубежа». КГК прокомментировал дело «Пресс-клуба»

У Юлии Слуцкой прошел обыск. Фото: baj.by

Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля Беларуси проверяет факты нарушения налогового законодательства в Press Club Belarus. По версии КГК, эти нарушения связаны, в том числе, «с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

О проведении проверки в отношении руководителей «Пресс-клуба» сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля. Проверка проводится также в отношении «иных субъектов хозяйствования», говорится в информации.

Напомним, основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую и его программного директора Аллу Шарко увезли в Департамент финансовых расследовании КГК. Ранее в их квартирах прошли обыски. Слуцкую задержали в аэропорту сразу по возвращению в Беларусь с отдыха.

«Пресс-клуб» - неформальное объединение журналистов Беларуси, популярная площадка для журналистских тренингов, проведения лекций и других профессиональных мероприятий.