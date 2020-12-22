«Против себя свидетельствовать не буду». Лидера J:морс Владимира Пугача вызвали на допрос в СК

Лидера J:морс Владимира Пугача вызвали на допрос в СК. Фото: Андрей ДАВЫДЧИК

Фронтмен известной белорусской музыкальной группы J:морс Владимир Пугач вызван на допрос в Следственный комитет Беларуси. Певец должен прийти в СК в среду, 23 декабря, к 9.30, рассказал журналистам пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков.

- В СК обязательно пойду, потому что отказ сразу переводит ситуацию на другой уровень. Собираюсь с адвокатом, против себя свидетельствовать не буду. Надеюсь, что завтра все будет хорошо, - прокомментировал Пугач «КП».

Лидер J:морс является членом основного состава КС. 21 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении членов КС: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Сергея Дылевского и других. Им инкриминируется «создание экстремистского формирования и руководство им, финансирование его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем». Фамилия Пугача в информации Генпрокуратуры не называлась.

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