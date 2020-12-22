Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост доходов белорусов – на 1,6%, инфляция в пределах 5%

Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Прогнозные параметры на 2021 год утверждены в Беларуси. Соответствующие указы подписал 22 декабря Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

В документе определены самые важные параметры для улучшения качества жизни.

Так, указ предполагает рост реальных располагаемых денежных доходов белорусов на 1,6% к уровню 2020 года, обеспечение уровня безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда – в пределах 4,2-4,4%.

Также документ предписывает ввод в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья, которое строится с господдержкой.

Удержание роста цен на социально значимые товары будет находиться на уровне не более 4,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). Отмечается, что этот показатель впервые отнесен к важнейшим. Он означает изменение цен на основные товары, которые люди используют повседневно. Этот параметр установили ниже уровня общей инфляции для социальной защищенности населения.

Обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП планируется в будущем году на уровне 21,3-21,7%, а роста ВВП – 1,8% (в процентах к показателю 2020-го).

Правительство должно составить целевой план социально-экономического развития страны на 2021-й год, чтобы обеспечить важнейшие параметры, которые определены в указе.

Кроме того, Лукашенко подписал указ №481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год».

Эксперты направят свои силы в будущем году на стабилизацию инфляции на уровне не более 5%.

Читайте также:

До 20%: Лукашенко указом увеличил премии бюджетникам

А еще - единовременную выплату на оздоровление. Но это произойдет не сразу (подробности).

Лукашенко потребовал сдерживать цены: Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не значимые товары?!

И поручил выработать «раз и навсегда» механизм ценового сдерживания по всем параметрам и направлениям (подробности).