Опубликовано еще одно видео протестов в августе: в Бресте силовики стреляли в протестующих

Августовские протесты в Бресте
Фото: Оксана БРОВАЧ
Момент, когда силовики со стрельбой разгоняли протестующих в Бресте 10 августа, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал городского журнала «Бинокль».
Это был второй день протестов, в центре города происходили столкновения участников акций с силовиками.
На опубликованном видео запечатлен момент разгона на улице Советской. Люди подошли по пустой улице к перекрестку с Машерова, там их ждала цепь милиции со щитами.
Силовики устроили обстрел, а после – зачистку дворов, когда протестующие начали разбегаться.
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