Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ в Минске. Фото: ГАИ

Водитель сбил инспектора ГАИ в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации водитель автомобиля «Форд», мужчина 1991 года рождения, двигался по улице Тимирязева со стороны улицы Л.Украинки в направлении улицы Сапëров и в районе дома номер 65 совершил наезд на инспектора ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома, который контролировал соблюдение скоростного режима на участке», – рассказали подробности в ГАИ.

Инспектора доставили в больницу для осмотра. Оказалось, у него ушиб плеча. У водителя были явные признаки опьянения, его отвезли в диспансер для медицинского освидетельствования.

Результат показал 1.85 промилле алкоголя в крови.

По словам нарушителя, другой водитель создал ему аварийную обстановку. По факту ДТП проводится проверка.

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