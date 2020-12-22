Доктор Комаровский объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал информацию о том, что новый штамм коронавируса заразнее остальных, и рассказал, как от него защититься, отвечая на вопросы подписчиков в новом видео на своем YouTube-канале.

По словам медика, для защиты от нового штамма коронавируса достаточно придерживаться тех рекомендаций, которые уже есть.

Он пояснил: данные о том, что новый штамм на 70% заразнее предыдущих, нужно еще проверить и подтвердить. Пока что зафиксировано небольшое количество случаев, поэтому о повышенной заразности судить сложно. Комаровский отметил, что на это могли повлиять разные факторы (от погоды до индивидуальных особенностей пациентов).

Также он рассказал, что высокий уровень заразности значит, что человеку нужно получить меньшую дозу вируса, чтобы заболеть.

– Что надо сделать, чтобы уменьшить вероятность вдохнуть большое количество вирусов: использовать маски, держаться подальше от людей, не находится в помещениях, где много народу и мало кислорода, то есть где нет вентиляции воздуха, – напомнил правила профилактики Комаровский.

Он призвал более тщательно контролировать соблюдение рекомендаций по ношению масок и вентиляции помещений.

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