Электронное голосование и возраст избирателей от 21 года: о чем говорили на круглом столе Воскресенского

Воскресенский провел круглый стол. Фото: БелТА

Освобожденный из СИЗО после встречи с Александром Лукашенко политолог Юрий Воскресенский провел круглый стол, на котором обсуждалась реформа избирательной системы. Организатором мероприятия стало учреждение «Круглый стол демократических сил» Воскресенского.

В своем выступлении политолог предложил закрепить в белорусских законах электронное голосование. Белорусский народ готов к началу эры цифровой демократии, процитировало Воскресенского агентство БелТА.

Второй участник встречи - IT-консультант Андрей Ланкин поддержал инициативу. Он полагает, что электронная форма голосования минимизирует или даже исключит «любую возможность искажения результатов».

Еще один участник круглого стола, Владислав Коцаренко предложил повысить минимальный возраст избирателей - с 18 лет до 21 года.

Напомним, недавно Воскресенский назвал условие освобождения Бабарико, которое поставил на встрече в СИЗО Лукашенко