Глава Совета Республики Наталья Кочанова во вторник, 22 декабря, стала гостьей информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина» в минской школе №118. При общении со школьниками она рассказала о своем самом заветном желании на Новый год. Ее слова приводит БелТА.- Мне хочется, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие. И чтобы мы были едины. Мне хочется мира для вас, для своих и ваших детей, для внуков и правнуков, - подчеркнула Кочанова.Во время беседы со школьниками она отметила важность того, чтобы они могли общаться с профессионалами своего дела. В таком случае, по словам главы Совета Республики, можно будет совершить гораздо меньше ошибок при выборе профессии.- Очень важно, когда занимаешься именно тем делом, которое приносит пользу. Ты же сам от этого получаешь удовольствие. И даже не задумываешься о трудностях, - рассказала Кочанова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко наградил Кочанову орденом Отечества III степени.Соответствующий указ был подписан 18 декабря. (подробности)Главу Совета Республики Наталью Кочанову наградили медалью «за укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан».Решение было принято Советом Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. (подробности)