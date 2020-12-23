В Минске во вторник, 22 декабря, столкнулись сразу четыре автомобиля. Инцидент произошел из-за того, что водитель одной из авто не уступил дорогу. Об этом проинформировали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 29-летний водитель. Он выезжал с территории дома, расположенного по улице Киселева и не уступил дорогу водителю «Рено», который двигался по Киселева в сторону улицы Куйбышева. Произошло столкновение. В результате этого у «Рено» пробило колесо и машина ушла в неуправляемый занос. Она врезалась в «Киа» и «Фольксваген», припаркованные неподалеку, - пояснили в ведомстве.В ДТП никто из людей не пострадал. У машин механические повреждения.Проводится проверка. Устанавливаются детали случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ в Минске.Нарушитель заявил, что другой водитель создал ему аварийную обстановку. (подробности)После ДТП на М1 в Дубровенском районе спасатели доставали из кабины водителя фуры.Появились фото с места аварии под Дубровно, где одна фура врезалась в другую (подробности).