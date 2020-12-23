Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей озвучил ответные меры Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.- Мы изучили очень внимательно третий пакет санкций Европейского союза и нами были предложены ответные меры. Они подразумевают под собой и расширение персонального списка. Отсюда следует, что еще несколько дополнительных персон из ЕС не смогут попасть ни на территорию Беларуси, ни на территорию Союзного государства. Все дело в том, что у нас с Россией одинаковый список. Будут предприняты действия юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение в санкционный список предприятий и персоналий. Пересмотрим и гуманитарные, культурные, образовательные программы, которыми занимаются политинституты в Беларуси, в том числе и действующие под эгидой посольства зарубежных стран, - заявил Макей.Он еще раз подчеркнул, что Беларусь не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена на них отвечать. По его словам, есть еще три направления, по которым будут предприняты соответствующие меры в адрес ЕС.- Пока мне бы не хотелось озвучивать эти меры. Скажу одно – они будут чувствительными и серьезными, - подытожил глава МИД Беларуси.Напомним, что Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Беларуси 16 декабря. В нем оказались 29 человек и 7 предприятий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ущербное решение»: в МИД Беларуси прокомментировали санкции Евросоюза.В ведомстве добавили, что Беларусь уже подготовила ответные меры. (подробности)Макей: Альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и Евросоюзом на данный момент нет.Глава МИД добавил, что «подобные меры являются лишь ответом на те деструктивные шаги, которые предпринимали европейские партнеры в отношении Беларуси». (подробности)