В Витебске произошел пожар в одной из квартир в жилом доме. Были эвакуированы 18 человек. Об этом сообщили на сайте Витебского областного управления МЧС.- Сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме поступило в МЧС 22 декабря вечером. Спасатели оперативно выехали на место. Была проведена эвакуации 18 жильцов из квартир, расположенных на этажах выше. Никто не пострадал, - рассказали в ведомстве.В результате пожара в квартире были закопчены стены и потолок, а также поврежден диван.Причина возгорания выясняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из подвала шел густой дым. (подробности)В Минске на Кирова в административном здании случился пожар. Эвакуировали 150 человек.Выяснилось, что возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. (подробности)