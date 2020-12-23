Директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, когда стоит ждать белорусскую вакцину от коронавируса.- На данном этапе белорусская вакцина от коронавируса находится в стадии разработки. Но мы уже смогли выбрать именно технологии, которые будем использовать. Определяемся со штаммами и с целевыми белками. Работа идет очень активно, - пояснил Гончаров.Он добавил, что рабочая группа, руководителем которой он является, была создана еще месяц назад. Работать над созданием вакцины будут не только в Институте биофизики, но и в Институте генетики и цитологии, а также в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения. Что касается клинических исследований, то, по словам Гончарова, они будут проводиться на базе двух медуниверситетов Минска и Гомеля.- На разработку вакцины может уйти не меньше трех лет. На разработку прототипа уйдет примерно полгода, на доклинические испытания на животных – еще полгода. После этого – клинические исследования. И на сколько они затянутся, зависит от многих факторов, - отметил Гончаров.Директор Института биофизики и клеточной инженерии рассказал, что ранее в Беларуси никогда не велись разработки вакцины.- Это новая для нас задача, но она важная. Ведь в мире на сегодняшний день очень часто происходят вспышки новых инфекционных заболеваний. И кто может дать нам гарантии, что через два-три года не случится новая пандемия, - подчеркнул Гончаров.Специалист напомнил, что ранее в Беларуси вакцины никогда не разрабатывались.Напомним, что 22 декабря Александр Лукашенко провел совещание по вопросам разработки вакцин и локализации производства зарубежных вакцин. Он заявил о массовой вакцинации белорусов от ковида.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: Вопрос здоровья миллионов людей сегодня переходит исключительно в коммерческую плоскость.Он также добавил, что те страны, которые производят вакцины от COVID-19, учитывают свои потребности и политические приоритеты. (подробности)К лету собираются привить от коронавируса 1,2 миллиона белорусов. И вот кому вакцину вколют в первую очередь.А всего вакцину собираются вколоть 5,5 миллионам белорусов. (подробности)