Вечером 22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Белорусский МИД о содержании беседы сообщает обтекаемо:- Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией (…) Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.А вот что о разговоре написал сам Иньяцио Кассис:- Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ к ней и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена, - написал политик в своем Твиттере.Напомним, белорусский суд дал 2,5 года колонии гражданке Швейцарии за порванную балаклаву.На днях Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, сообщалось на сайте Федерального совета Швейцарии.Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, которые были введены 6 ноября.