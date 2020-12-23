В Минске автомобиль выезжал со двора и сбил 32-летнего мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Инцидент произошел 22 декабря. Водитель автомобиля «Ниссан» выезжал со двора одного из домов, который находится на улице Брилевской. Он двигался в направлении улицы Воронянского. На регулируемом пешеходном переходе водитель сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет, - пояснили в ведомстве.Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.Проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Не уступил дорогу: в Минске столкнулись сразу четыре автомобиля.В ДТП никто из людей не пострадал. У авто механические повреждения. (подробности)Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ в Минске.Нарушитель заявил, что другой водитель создал ему аварийную обстановку. (подробности)