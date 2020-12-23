В Министерстве внутренних дел Литвы рассказали, сколько белорусов уже переехало в Литву по гуманитарным визам. Информация была опубликована на сайте ведомства.- За период с 11 августа по 21 декабря было выдано 759 гуманитарных виз. Из тех, кто получил разрешение, уже 347 человек переехали в Литву. В среднем, в страну приезжает по три человека за один день, - проинформировала глава МИД Литвы Агне Билотайте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Страна не чувствует значительной утраты трудовых ресурсов»: в МВД рассказали, сколько белорусов уехало за границу после выборов.В Украину с сентября 2020 года уехало около трех тысяч белорусов, в Польшу - около 10 тысяч, в Литву и Латвию - не более 500 человек. (подробности)С 1 декабря Польша разрешила устраиваться на работу тем, кто уехал по гуманитарной визе.Такие визы выдавали белорусам, которые могли доказать, что им на родине угрожают преследования за их взгляды. Кроме этого, там намерены упростить въезд и условия трудоустройства айтишникам и врачам. (подробности)