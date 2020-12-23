Эта история случилась еще летом, но до суда дошла только сейчас. 12 июня под Хотимском – это на самой границе Беларуси и России сотрудники ГАИ заметили три фуры, которые колонной ехали в сторону России. Их решили проверить. Но колонна по требованию не остановилась. Началась погоня. В результате две фуры остановились, а третья уехала.Фуры оказались опечатаны, а документов на груз не было. Пока сотрудники ГАИ разбирались, приехал «старший». 49-летний минчанин представился владельцем груза и директором фирмы, по заказу которой перевозили груз. Прямо во время разбирательства он сказал водителям ехать дальше. Те сели по кабинам. Сотрудники ГАИ встали перед фурами – чтобы те не поехали. Но водители поехали все равно. Как сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области, при этом была создана «угроза для жизни и здоровья инспекторов». И тогда гаишники решили стрелять в воздух. Но фуры не остановились и благополучно пересекли границу. Позже их нашли российские полицейские.А потом начался суд, который признал обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении. На основании статьи364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») назначил каждому из них наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии со статьей46-1 УК РБ применена специальная конфискация в отношении грузовиков и полуприцепов общей стоимостью 58 тысяч рублей.Отметим, что приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.