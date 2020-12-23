В Ивьевском районе спасатели пришли на помощь псу, который угодил в заброшенный колодец. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.- В понедельник, 21 декабря, в МЧС поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о том, что его собака попала в заброшенный колодец и на протяжении дня там сидит, так как не может самостоятельно выбраться и никого к себе не подпускает. На место выехали спасатели. Глубина колодца составила более трех метров. Сотрудники МЧС соорудили из спасательной веревки петлю, набросили ее на собаку и вытащили животное, - пояснили в ведомстве.Животному помощь ветеринара не потребовалась. К слову, весила собака около 25 килограмм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Начальник караула спустился вниз: как в Лиде спасали котенка из колодца.Бедняжка просидел на глубине около пяти часов и не утонул благодаря тому, что в колодце был мусор. (подробности)В Ляховичах на Ведьме спасали лебедя: он попался на крючок.Сотрудники МЧС разломали лед, вытащили птицу и освободили ее. (подробности)