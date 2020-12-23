Тревожные новости от МВД: второй день в Минске не могут найти маленького школьника. 11-летний минчанин Сергей Гончаренко 22 декабря ушел из школы, после этого он пропал, куда - неизвестно. Последний раз Сергея видели около 14.00.Рост мальчика около 150 сантиметров, на вид ребенку 10-11 лет. Он худенький, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие. На школьнике была серая вязаная шапка, черная куртка с капюшоном и мехом, а также темно-синие штаны и такого же цвета ботинки. Ребенок - в очках с синей оправой.С собой у него был черный рюкзак. Мобильный телефон Сергея недоступен, отмечается в информации канала МВД «Разыскивает милиция». Известно, что раньше ребенок уже не раз пропадал.Всех, кто может что-либо рассказать о местонахождении Сергея, просят позвонить по номерам +37529 3027516, +37529 3560280 (Фрунзенское РУВД Минска) или по короткому номеру 102. Напомним, недавно в Ветковском районе исчезала мама с 6-летним ребенком. К счастью, их нашли.