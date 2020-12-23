Суд Московского района Бреста 23 декабря огласил приговор двум обвиняемым по ч.2 ст.363 УК РБ. Мужчин судили за то, что они «причинили боль и моральные страдания» сотрудникам милиции во время акции протеста в Бресте 9 августа. Речь шла о выступлении на проспекте Машерова.В итоге 25-летний брестчанин получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его 32-летний знакомый - 3 года.Потерпевшими признаны два сотрудника органов внутренних дел. Показания в суде они давали измененными голосами из комнаты свидетелей. А 9 августа они работали «в группе изъятия агрессивных людей из толпы», пишет «Брестская газета». В итоге потасовки один милиционер получил травму ноги, ко второму применялись только угрозы.Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Начальник милиции про ядро протеста в Бресте: «Люди, привыкшие торговать польским ширпотребом, и студенты» (читать далее)«Терпеть дальше было невозможно. Это жесть. Никакой морали». Уволенные сотрудники рассказали про работу на протестах и ситуацию в милиции (читать далее)В Бресте 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках (читать далее)