В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Орше пьяный мужчина ударил участкового в лицо и натравил на него бойцовского пса. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.- Данный инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря. Двое участковых приехали в один из частных дворов в Орше по сообщению о семейном скандале – пьяный мужчина избивал свою жену. Сотрудников милиции встретила женщина, а следом за ней вышел и хозяин дома. Пока один из сотрудников уточнял у нее детали случившегося, пьяный мужчина ударил второго участкового в лицо и натравил на него бойцовского пса. Животное покусало одежду милиционера. На помощь поспешила женщина. Она убрала собаку. Пьяный мужчина был задержан, - пояснили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За сопротивление милиции 9 августа в Бресте двух мужчин отправили в колонию.Их признали виновными по уголовной статье. (подробности)Минчане пытались ночью заблокировать дорогу – их задержала милиция.Как утверждают в ГУВД, оба ранее привлекались к административной ответственности. (подробности)