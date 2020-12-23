Электронные ярмарки вакансий в Беларуси устраивают регулярно. Сегодня, 23 декабря, сотрудников искали в онлайне в трех регионах – Витебской области, Молодечненском районе и Минской области. В Минской области вакансии предлагали исключительно для молодежи. «Комсомолка» посмотрела, каких работников ищут и сколько готовы платить.Пресловутые пятьсот долларов не предлагают никому. Почти «папиццот» готов предложить «Минскремстрой» - здесь требуется почти 250 работников разных строительных специальностей, и всем предлагают ровно по тысяче рублей. В Витебской области самыми привлекательными по оплате кажутся вакансии водителей в автобусном парке – им предлагают зарплату в 970 рублей. Но, видимо, самим водителям это кажется не очень привлекательным – вакансий заявлено аж 54!Много вакансий с зарплатой в 375 рублей. Чтобы получать такие деньги, можно устроиться руководителем кружка, электромонтером, обойщиком мебели, столяром, швеей, станочником деревообрабатывающих станков, лифтером, грузчиком, архивариусом. Самую печальную зарплату предлагают почтальону – 288 рублей 75 копеек. Правда, это неполная ставка.Самая интересная вакансия для молодежи в Минской области – начальник. Молодого руководителя ищут на хлебозаводе, платить готовы 710 рублей. Приглашают также молодых поваров, слесарей, юрисконсультов, водителей, трактористов, сварщиков, рабочих ритуальных услуг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Работникам бюджетной сферы добавят денег - увеличат премии.