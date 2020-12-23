Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились коронавирусом на среду, 23 декабря. Подробную информацию сообщила пресс-служба Минздрава.За сутки в республики коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 922 человек. Таким образом, общее число приблизилось к еще одной психологической отметке в 180 тысяч и составляет уже 179 тысяч 196 человек.Выписали из больниц в этот день 2 тысячи 272 пациентов. За все время пандемии в Беларуси вылечились 157 тысяч 79 человек, с диагностированным ранее коронавирусом.- За весь период распространения инфекции В Беларуси умерли 1 тысяча 349 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в Минздраве.Таким образом, за сутки от коронавируса скончались еще 8 пациентов.В лабораториях за этот же период выполнили еще более 24,3 тысячи тестов. А за все время - свыше 3,827 миллионов тестов на коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Доктор Комаровский объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса.Он рассказал, что высокий уровень заразности значит, что человеку нужно получить меньшую дозу вируса, чтобы заболеть (подробности).Профессор-инфекционист сказал, почему дети переносят COVID-19 легче и, что делает коронавирус с организмом пожилых.А еще Сергей Жаворонок ответил на вопрос, правда ли, что коронавирусная инфекция «молодеет»? (подробности)