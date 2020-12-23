О том, какая погода ожидает белорусов в четверг, 24 декабря, проинформировали в Белгидромете.Морозы к середине недели так и не нагрянут, но снега небесная канцелярия немного подсыплет. Так 24 декабря небольшой мокрый снег пройдет местами, а уже днем осадки прогнозируются в большинстве регионов Беларуси. Правда, удовольствия похрустеть снежком не предвидится: нас ожидают дождь и мокрый снег.Из-за перепадов температур в ночные и утренние часы - в отдельных районах и на трассах не избежать туманов и гололедицы. В ГАИ просят быть внимательными и водителей, и пешеходов из-за ухудшения погодных условий.Ночью ожидается небольшое похолодание до -3…+3 градусов, а днем, наоборот, потеплеет в среднем столбики термометров будут показывать -1…+5 градусов, а на юго-западе Беларуси будет и вовсе +6…+9 выше ноля.В целом в этот день не будет ветрено, только в восточных регионах может подниматься ветер с порывами до 14 метров в секунду. Одежду в этот день, как и всю зиму, выбирайте теплую, а обувь - не скользкую.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коммунальным службам Минска поручили организовать дежурства в праздничные дни.Мэр столицы сказал, что за 18 дней декабря в контакт-центр поступило 94,3 тысячи заявок от минчан (подробности).Посмотрите, как в Китае запустили новейшую ракету-носитель с 5 спутниками на борту.Ракета-носитель Long March 8 вывела на орбиту новые спутники (подробности).