Ученые из Боливии, специализирующиеся по высокогорной медицине, рассказали, как при лечении тяжелых форм ковида обойтись без ИВЛ, пишет РИА НОВОСТИ.Специалисты считают, что картина поражения легких при коронавирусе похожа на пневмолиз (разрушение легких), вызванный низким уровнем кислорода в крови при горной болезни. При этом находящиеся на равнине пациенты с ковидом начинают чувствовать себя так, как если бы находились на вершине Эвереста. По мнению боливийских ученых, в такой ситуации применять аппараты ИВЛ становится опасно, так как легкие пациентов становятся очень хрупкими, и даже при благоприятном исходе в большинстве случаев у них образуется необратимый фиброз – рубцы в легких. В то же время высокогорный отек легких полностью обратим, так как он не вызывает разрушения альвеол.Вместо аппаратов ИВЛ боливийские медики предлагают использовать неинвазивную оксигенацию (введение кислорода) и эритропоэтин – гормон, который защищает сердце, мозг и сосуды от гипоксии. Идеальным же средством лечения поражения легких при COVID-19, как считает руководитель исследования профессор Густаво Зубиета-Каллека, может стать скафандр космического типа с подачей кислорода и фильтром биологической очистки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Еще во время первой волны коронавируса витебские медики высказали предположение, что симптомы при ковиде похожи на те, что испытывают альпинисты при горной болезни. Вот что говорил по этому поводу реаниматолог Владимир Мартов.