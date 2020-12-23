В Крупском районе на озере Селява погиб мужчина. Это случилось утром 22 декабря.Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 64-летний житель Новолукомля приехал на рыбалку вместе со своим 36-летним сыном. Мужчины шли по льду водоема и провалились. Рядом были рыбаки, они помогли сыну выбраться из воды, но отца спасти не удалось. Тело пенсионера извлекли из воды сотрудники Крупского РОЧС только около полуночи.Крупский РОСК проводит проверку по факту гибели мужчины.В этом сезоне трагические случаи гибели рыбаков были уже в Логойском, Смолевичском и Вилейском районах Минской области.БУДЬ В КУРСЕ!Вот что надо помнить тем, кто отправляется на зимнюю рыбалку:В темное время суток лучше не рыбачить – вы можете не заметить промоины.Помните, что опасные места могут быть не видны под снегом. Проверяйте прочность льда специальным ломом (пешней).Старайтесь по возможности не брать с собой ничего тяжелого, максимально облегчайте ваше снаряжение.Передвигайтесь по льду медленно, не делайте резких движений.Не рекомендуется рыбачить в одиночестве.Не распивайте спиртное перед тем, как отправиться на рыбалку, и во время рыбалки.Включите в ваше снаряжение спасательный зацеп. Научитесь пользоваться им.