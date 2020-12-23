О том, что минская прокуратура отказалась рассматривать заявление о пытках на Окрестина «Мисс Беларусь-2008» Ольги Хижинковой, проинформировала РОО «Правовая инициатива».Так Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси направил в прокуратуру Минска заявление о том, чтобы была проведена проверка условий содержания Хижинковой в ЦИП. В прокуратуре проводить проверку и привлекать виновных к ответственности отказались.Правозащитная организация опубликовала фото официального документа с отказом, в котором сказано, что «заявление оставлено без рассмотрения по существу». Основанием для этого стало «отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой». Документ подписан Денисом Шаповаловым, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минска.Напомним, ранее многие СМИ писали о том, в каких ужасных условиях содержится Хижинкова в заключении. Да и сама она после освобождения рассказала, что спала в камере на полу и без матраса, который отобрали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что рассказала Ольга Хижинкова после 42 суток ареста: «Не было отопления, забрали матрасы, спала на полу в пальто».Мисс Беларусь, в поддержку которой высказались тысячи белорусок и Кортни Лав, дала первое интервью после освобождения из заключения (подробности).Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала мисс Беларусь Ольгу Хижинкову. И произошло чудо!Вдова Курта Кобейна посвятила теме белорусского протеста сразу несколько постов в своем инстаграме (подробности).