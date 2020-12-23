О блокировке официального аккаунта ОНТ в Instagram стало известно накануне. А в среду, 23 сентября, пресс-служба государственного телеканала прокомментировала сложившуюся ситуацию.Так в телеграм-канале ОНТ появилось, подтверждение того, что руководство Instagram заблокировало их официальный аккаунт.- Абсолютно очевидно, и у нас есть неопровержимые тому доказательства, что имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции, - прокомментировали в ОНТ.В пресс-службе рассчитывают, что после разбирательства им будет возвращен доступ к аккаунту. А руководство Instagram, разобравшись в произошедшем, примет правильное решение «без политической ангажированности».На момент написания статьи страница с аккаунтом ОНТ была недоступна с формулировкой: «недействительная ссылка или страница была удалена».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Инстаграм был красный от сообщений». Как клиенты турфирм и перевозчиков отреагировали на новость о возможном закрытии границ.Автобусные рейсы в Польшу и Литву не отменялись, а вот большинство экскурсионных туров в Польшу были отменены заранее из-за карантина, который ждет туристов из Беларуси (подробности).В эфире ОНТ Беларусь назвали Белоруссией. Почему?Белоруссией нашу страну обычно именуют российские журналисты (подробности).