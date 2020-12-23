Накануне Рождества и Нового года фейерверки и петарды традиционно очень востребованы. В Минской региональной таможне рассказали, кому разрешено провозить эти товары через границу. Информацию публикует mlyn.by.Если вы просто физическое лицо, то провезти через границу горсть петард или пяток ракет не сможете – провозить любые пиротехнические изделия физлицам через границу запрещено. Могут это делать только юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и международные организации (в том числе и тем, кто не юрлицо), и только при наличии сертификата соответствия и разрешения на ввоз.Физическому лицу проблематично будет соблюсти все нюансы и требования к условиям перевозки пиротехники, объясняют в таможне. Так, пиротехнику надо везти специальным транспортом и согласовать маршрут передвижения с уполномоченными органами.За сертификатом соответствия без права реализации надо обращаться в Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии. За разрешением на ввоз пиротехники – в Департамент пор надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС.БУДЬ В КУРСЕ!Радиус опасного действия «фонтанов в торт», хлопушек и бенгальских огней – около полуметра, наземных фейерверков (фонтаны, колеса) и петард – пять метров, пиротехнических ракет и салютных батарей – 20 и более метров.