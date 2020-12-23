Актуальную информацию о курсах валют в Беларуси сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.Так по результатам очередных валютных торгов, прошедших 23 декабря, финансистам пришлось констатировать - белорусский рубль теряет свой вес. Все три основные валюты растут в цене, и такая ситуация повторяется уже второй день подряд.Детально падение курса нацвалюты выражается так:Доллар подорожал на 0,7 процента или на 0,018 белрубля. Теперь за 1 «зеленый» дают 2,5838 белорусского рубля.Чуть меньше - на 0,39 процентов подорожала и европейская валюта, прибавив в цене 0,0123 белрубля. Стоимость одного евро на бирже сейчас 3,1486 белрубля.Потяжелели в валютной корзине и рубли России. Сотня рублей РФ прибавила 0,46 процента или 0,01578 белрубля, составляет ее цена в итоге 3,4252 белрубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января 2021 в Беларуси вырастет минимальная зарплата. Но ненамного.«Минималка» вырастет меньше чем на 1 базовую величину (подробности).Ярмарки вакансий в Беларуси: кому предлагают «папиццот».Посмотрели, каких работников ищут в разных регионах Беларуси (подробности).