Более двадцати белорусских изданий в 2021 году получат финансовую поддержку из бюджета. Список тех, кто получит дотации, утвержден постановлением Совета Министров №744 от 21 декабря и опубликован на Национальном правовом интернет-портале.Всего в списке 22 издания. Это «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Рэспубліка», «Алеся», «Зорька», «Вожык», «Журнал специального назначения», «Сельская газета», «Спортивная панорама» и другие.В то же время в стране продолжаются задержания журналистов. Так, остается под стражей Катерина Борисевич, автор статьи в TUT.BY, в которой говорилось, что скончавшийся после избиения в минском дворе Роман Бондаренко был трезвым. 1 декабря вышла на свободу после отбытия 15 суток ареста журналистка Александра Квиткевич, которую задержали, когда она освещала «Марш пенсионеров» в Минске.По последней информации, задержана основательница белорусского Пресс-клуба Юлия Слуцкая и другие сотрудники этой организации. Подробности читайте ЗДЕСЬ.