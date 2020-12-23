В редакции издания «Брестская газета» рассказали, что в среду, 23 декабря, к ним пришли сотрудники милиции. Правоохранители попросили главного редактора СМИ Виктора Марчука, о том, чтобы он ознакомился с «приглашением» в прокуратуру.Пояснялось, что вызвали в прокуратуру главреда для дачи разъяснений по видеоролику «Обращение граждан Бреста, обеспокоенных эскалацией насилия в Беларуси», которое было опубликовано на YouTube в середине ноября 2020-го года. Явиться в милицию редактор газеты должен к 17.00 часам этого же дня.- Я не первый и, наверное, не последний, кого вызывают по поводу этого видеоролика. Ничего там противозаконного нет, иначе бы я в нем не снимался, - прокомментировал Марчук.По мнению редактора «Брестской газеты» вызов в прокуратуру и проверка по видео своеобразная «зачистка» не согласных, заявивших свою позицию публично. Он считает свое участие в ролике «естественной реакцией нормальных людей на происходящее».Ранее под таким же предлогом в прокуратуру вызывали и других героев видеосъемки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлебец.По данным на 18 часов, в списке «Весны» более 190 задержанных (подробности).В Бресте типография не продлевает договор на печать негосударственной «Брестской газеты».Редакция получила уведомление, что с 1 января газету в Бресте печатать не будут (подробности).