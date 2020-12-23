Житель Минска обратился в администрацию Фрунзенского района, в котором он проживает, с вопросом, можно ли считать бело-красно-белую новогоднюю гирлянду на окне пикетом? Ответ, который получил минчанин от районных властей, публикует TUT.BY.В письме из администрации мужчине ответили, что «законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы на окнах квартиры». В то же время составители документа, который подписан управляющим делами райисполкома Граховской, сочли нужным «дополнительно пояснить», что «размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам в соответствии со ст.10 «Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» трактуется как проведение массового мероприятия – пикетирования».Напомним, что жителей Беларуси массово штрафуют не только за бело-красно-белые флаги на окнах и лоджиях, но и за другие предметы соответствующих цветов, оказавшиеся на окне или балконе.Так, в сентябре в столичном микрорайоне Новая Боровая сотрудники милиции выписывали повестки жителям, у кого в окнах были бчб-флаги – за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов по ч. 21.14 КоАП.В Борисове оштрафовали молодую маму, которая развесила на балконе свежевыстиранное белье – сотрудники милиции расценили, что красное полотенце и белые простыни являются имитацией бчб-флага.У минчанки с балкона украли красный сарафан, который висел между двух белых вещей.Мать оппозиционного политика Павла Северинца Татьяну Северинец оштрафовали за то, что она находилась на лоджии своей квартиры с бело-красно-белым флагом в руках. Когда женщина после суда подала заявку на проведение пикета на своей лоджии, чиновники ответили, что лоджия – это не общественное место и для того, чтобы проводить на ней пикет, разрешение не нужно.В то же время вывешивание на балконе, лоджии или окне государственного красно-зеленого флага не считается пикетированием.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За бчб-флаг на окне судили 87-летнюю минчанку, оштрафовали на сумму почти с ее пенсию Подробности истории ЗДЕСЬ.